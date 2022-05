Jeu Fini

Apres avoir enchainé les Metroidvania moyen et/ou trop court ces derniers temps ( Metroid Dread, Greak, Lodoss ect...) enfin un jeu du genre qui sort du lot et qui possède en plus une bonne durée de vie (95% d'avis positifs sur 15000 evaluations sur Steam au passage).Ender Lilies est un metroidvania japonais des studios Adglobe et Live Wire s'inspirant de Hollow Knights et donc de Dark Souls. On retrouve le systeme de feu de camps, de raccourcis, de mob qui repop, de "fioles d'estus", de frame d'invincibilitée durant l'esquive... seule la perte d'xp n'est pas presente et si au depart on se dit que ça aurait pu ajouter un peu plus de piquant, plus on avance, plus on se dit que finalement ce n'est pas si mal. L’héroïne débloquera des aptitudes assez classiques pour progresser (nages, dash, grappins ect...) et se battra a l'aide d'esprits (boss et demi boss) que vous pourrez recruter une fois vaincus.Le jeu est dispo partout. Une version boite est dispo sur PS4 et Switch au Japon.- Une magnifique 2D- Une très bonne DA- Une sublime OST- Un très bon lore/scenario- Une map réussie- De bons combats de Boss- Une durée de vie plus qu’honnête pour le genre- Le systeme de TP via liste et non pas curseur- Mini-Boss un peu trop simplesEnder Lilies est un Metroidvania proche de l'excellence. La 2D est magnifique en particulier le rendu des personnages et ennemis, la DA fait dans le manga dark fantasy tout en restant sobre, l'OST composé par le groupe Mili notament connu pour sa participation recurente a Deemo est une pépite, l'histoire est Darksoulesque (si on arrive a la comprendre), le level design est tres bon et laisse un peu plus de liberté que la moyenne des Metroidvania (coucou Metroid Dread), les combats défoncent bien, les gros boss sont dans la lignée de ceux d'un HK et le jeu propose une durée de vie plus qu'honorable. A noter qu'il y a un true last boss si vous retrouvez un certain objet.Au niveau des défauts, je citerais les points de TP sélectionnables que via une liste et pas via curseurs a partir de la map (et comme yen a plein c'est parfois chiant de s'y retrouver) et les mini-bosses auraient mérités d’être un peu plus chaud.