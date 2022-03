Apres le premier Kirby sur Nes et Kirby Robobot Planet sur 3DS que j'avais beaucoup aimé, place au troisieme opus de license que je touche et le premier episode en "3D".- Des environnements originaux pour du Kirby- Un tres bon level design- Des secrets partout- Quelques bons boss- Les pouvoirs boostés ont de la gueule- Bonne OST- Une difficulté qui n'arrive que vers la fin et en post game- Pas de "recommencer sur les stages"- Un peu courtNon Kirby et le Monde Oublié n'est pas un Mario Odyssey like comme pouvait le laissait présager ses premiers trailer, mais lorgne plutôt du coté de Super Mario 3D World avec ses niveaux linéaires jouables a plusieurs, sa camera fixe ajustable et ses secrets a recuperer un peu partout.Honnêtement dur de critiquer ce Kirby. Les niveaux sont vraiments super sympa a parcourir (et parfois étonnant par leur DA très post apo mignon), bourrés de bonne idées, de secrets ect... l'OST est cool et les pouvoirs sont de plus en plus épiques a force de les faire evoluer.Certains boss vers la fin sont vraiment très bons et feraient presque penser a des combats de Souls avec leurs paternes très particuliers... Oui oui vous avez bien lu.Mais encore une fois le gros défaut de cet opus comme dans tout Kirby c'est le manque de challenge durant les 3/4 du jeu. Certains defis (comme ne pas se faire toucher par les boss) et Time Attack ne sont pas gratos, mais c'est quand même assez faiblard durant toute l'aventure principal. Heureusement le dernier monde remonte un peu la difficulté et le boss de fin est vraiment épique a affronter. Le True Final Boss accessible une fois le post game accomplie est par ailleurs bien chaud, mais on a vraiment cette impression que seulement 10% du jeu est fait pour les joueurs un minimum accompli, ce qui crée une cassure etrange avec le reste qui est globalement pensé pour les plus jeunes... un peu comme Super Mario 3D World (on y revient).