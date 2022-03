C'est sur Twitter que ça se passe, pas mal de joueurs en ce moment critiques ou se moque des open-world de certains grands éditeurs, Ubisoft, Guerrilla Games entre autres.Certains développeurs n'ont pas vraiment apprécié ce rabaissement et les différentes comparaisons des notes metacritic avec leurs jeux de la part des joueurs :-Ahmed Salama (Ubisoft) :-Rebecca Fernandes O'Shea (dev sur les jeux LEGO, Shadow of the Tomb Raider et Marvel Avengers)-Blake (Guerrilla Games)Frustration ou vérité? Dans tous les cas le nouveau jeu de From Software crée un véritable tsunami partout où il passe.C'est tout simplement le jeu de ce début d'année.