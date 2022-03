Hors FIFA et Call of bien entendu.On savait qu'Elden Ring avait cartonné aux UK, mais c'etait sans compter les données demats qui viennent de tomber.68% des ventes en premiere semaine se sont donc fait en demat battant finalement les ventes d'Horizon Forbidden West, ou encore Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed Valhalla.Du jamais vu pour une license hors FIFA et COD depuis Red Dead Redemption 2 en 2018.Nous n'avons pas de données pour les Playstation 4 et 5, mais 85% des ventes sur Xbox furent du demat.