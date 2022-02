Salut tout le monde, On le sait, les AAA bénéficient d'une certaine protection de la part de la presse spécialisée. Et il arrive très souvent qu'un gros jeu soit noté au-delà de 16/20 alors que la réalité manette en main est finalement bien en dessous de cette note (les avis sont tous personnels et différents bien sûr). A part peut-être Gamekult qui met souvent des 7/10, j'ai l'impression que les AAA sont toit simplement intouchables. A comparer avec le cinéma par exemple où il n'est pas rare de voir un blockbuster se faire détruire par la presse. Dans le jeu vidéo, c'est encore un sujet taboo. Qu'en pensez-vous ? En dehors des jeux présentant de gros problèmes techniques comme Cyberpunk, un AAA peut-il artistiquement mal noté ? La presse a-t-elle perdu en crédibilité ?

posted the 02/28/2022 at 07:41 AM by couillonchatbis