Ma réaction :Vous vous souvenez de OpenSea? On en avait parlé notamment avec Konami qui a fait des enchères sur des "goodies digitaux" pour les 35 ans de Castlevania (voir ici) . Et bien la plateforme a été hacké, le pirate ayant pu subtiliser les droits de possessions sur plus d'un million de NFT, des crypto-bourses ayant eux-aussi été compromis.OpenSea se défend d'un communiqué expliquant que les utilisateurs concernés ont été victime de phishing, mais d'autres utilisateurs contestent cette version (affirmant n'ayant ouvert aucun mail).

posted the 02/22/2022 at 11:06 AM by masharu