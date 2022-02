Nous n'avons pas vraiment réfléchi à ça. Je comprends que c'est un sujet très chaud en ce moment et qu'il commence à avoir beaucoup d'ampleur, mais c'est uniquement axé sur la rentabilité de l'entreprise. En revanche, il n'y a aucun impact positif pour les créateurs ou les utilisateurs. C'est frustrant de voir ce qui se passe.



Les personnes qui essaient de promouvoir les NFT et de les associer à des sociétés de jeux vidéo, ont toutes des conversations qui semblent extrêmement unilatérales. «Hey, vous allez gagner de l'argent!» Mais en quoi cela profite-t-il à l'utilisateur ou au créateur Personnellement, si je veux consacrer mon temps à quelque chose, je veux que ce soit pour faire de bons jeux.



À mesure que le contenu devient de plus en plus numérique, je pense que les NFT vont prendre de l'importance, mais je pense aussi que les premiers adeptes n'y voient qu'un moyen de faire le plus de profit possible. Pour être honnête, ce n'est pas une chose dont je veux faire partie.

Si ça sent l'argent, Konami est là en un clin d'œil! Honnêtement, ce sujet ne m'intéresse pas du tout. (...) Je me considère davantage comme un utilisateur dans l'âme que comme un homme d'affaires. Pour l'instant, il n'y a aucun avantage pour les joueurs. À l'avenir, si les NFT finissent par être développées d'une manière positive pour les utilisateurs, je commencerais peut-être à m'intéresser à ce qu'ils en font. Mais je ne vois rien de tout ça pour l'instant.

PlatinumGames, dans les colonnes de VGC, s'est exprimé sur le sujet et sans langue de bois. Lors d'un entretien avec le PDG Atsushi Inaba et le vice-président Hideki Kamiya, on apprend que le studio ne s'y intéresse pas et trouve même que les NFT n'ont rien de positif à apporter aux joueurs. Inaba lui-même avoue d'ailleurs ne pas vouloir faire partie de ceux qui se feront de l'argent là-dessus.Et lorsque VGC demande l'avis de Hideki Kamiya sur le sujet et le positionnement de certains acteurs comme Konami, réputé pour tout miser sur les NFT, l'homme n'y va pas par quatre chemins et tacle l'éditeur japonais.