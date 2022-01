Le KONAMI MEMORIAL NFT est une nouvelle initiative visant à partager du contenu qui a été aimé par les joueurs du monde entier, depuis de nombreuses années. Comme il s'agit du premier projet de l'entreprise dans ce domaine et que les NFT et la technologie blockchain n'en sont qu'à leurs balbutiements, KONAMI continuera d'explorer de nouveaux développements et d'écouter les commentaires des joueurs après cette première collecte.

J'en parlais en début de semaine avec la position de Square-Enix d'officialement embrasser le NFT dans le jeu vidéo, ici ce n'est pas du NFT dans le jeu vidéo mais à la manière de Sega en 2021 Konami va surfer sur la tendance et célébrer le 35e anniversaire de sa série Castlevania en propose à la vente au enchère des objets de collection digitaux sous la forme de NFT.Parmi les objets digitaux du "KONAMI MEMORIAL NFT", des images issues des jeux ainsi que quelques musiques et artworks, le tout ré-agencé évidemment car ce ne sont pas les originaux. Konami s'associe avec la plateforme OpenSea dédiée à la vente de NFT pour cette opération : https://opensea.io/collection/castlevania-35th-anniversary . Les enchères auront lieux entre le 12 et le 15 janvier.