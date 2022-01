La vidéo de Gagzz est dans le même sens que mon propre avis là-dessus, donc... Je la partage avec vousPetite polémique du jour : Certains influenceurs français ayant reçu leur Horizon Forbidden West en avance ont posté une photo du dashboard de leur PS5 avec l'image du jeu, ce qui a créé un gros bad buzz sur Twitter (d'ailleurs, habituellement, les NDA interdisent de divulguer la reception d'un jeu avant la date du NDA du test), certains percevant cela comme une façon de montrer son "privilège" ou de "faire baver ceux qui n'ont pas encore accès au jeu".Pour ce qui est de mon bref avis, oui, un influenceur spécialisé dans le test de jeux vidéo, ou les sites de jeux vidéo doivent bien évidemment recevoir le jeu en question AVANT sa date de publication, idéalement plusieurs semaines avant, le tout sous NDA : Car pour que les joueurs aient des tests le jour de la sortie du jeu, hé bien il faut qu'une niche de joueurs y jouent avant sa sortie.Cependant ! Recevoir un téléviseur 4K, des goodies onéreux (console collector ou accessoires très couteux) fournis en même temps que le test commence à être un peu plus délicat - et c'est là où l'intégrité du test commence à diminuer, même inconsciemment. Après, personnellement, j'apprécie beaucoup recevoir un petit communiqué de presse bien travaillé en plus du jeu lui même, c'était juste nickel pour Days Gone et je ne pense pas que cela influe vraiment sur la note du jeu ou notre mental (enfin pas plus que de recevoir le jeu lui même).Qu'en pensez-vous de votre côté ? Est-ce vraiment pour vous de la provocation d'influenceurs envers les joueurs ? Ou plutôt une simple façon d'annoncer la sortie prochaine de leurs tests ? Avez-vous perdu confiance en la presse vidéoludique et les influenceurs ? Comment faites vous pour savoir si vous désirez (ou non) un jeu Day One ?