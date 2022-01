Yo mina,Suite au rachat stratosphérique de M$ avec Blizzard-Activision... Je me pose une petite question sur le bien fait et la finalité d'une telle dépense!On parle tout de même de 70milliard de dols... pour cette boîte et l'ensemble de leurs IP...Personnellement je trouve ça fou et il aurait pu racheter Nintendo et Sega pour ce prix-làDu coup, la seul question que je me pose c'est combien de jeux possédez vous de cette compagnie?Parce que je me demande comment M$ va rentabiliser cela, tout en sachant qu'à part Call of qui sort toutes les années... ce n'est pas Diablo ou Starcraft qui va renflouer les caisses dans les prochaines années.Perso sur plus de 200 jeux PC et console (75 rien que sur PS4 et PS5) que je possède, je n'ai que 2 call of, Diablo 2 et 3 et Starcraft 2 qui sont en ma possession ça veut dire même pas 2% de mes achats...Donc juste par curiosité et pour mieux juger cet achat, j'aimerais connaitre ce qui l'en est de votre côté.Parce que ça me semble over rated, mais au possible!