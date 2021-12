Je suis assez peu connaisseur des jeux meme si j'ai pas mal de notions, mais c'etait quoi cette merde ? J'ai maté Venom 2 hier et c'etait 10 fois mieux, c'est dire le désastre.Rien ne va dans le casting a part Claire, le reste c'est poubelle. Chris est complétement a l'ouest, Leon le mexicano qui passe son temps a dormir, Wesker la flipette qui reçoit des messages et qui les suis tu ne sais pas pourquoi, Jill a moitié aguicheuse, Lisa Trevor qui se fight avec un Licker...Pis l'histoire n'a aucun sens (j'peux pas meme développer tellement ya rien de cohérent), c'est filmé a la zeub (t'as 3 zombies qui se battent en duel devant le commissariats, zero image d'une ville en feu et en sang), les effets 3D datent de 2005...Et a la fin t'as le Leon et la Claire qui en 5 mins passent du sous sol de l'orphelinat de la ville au manoir Spencer dans la foret alors qu'une heure auparavant les autres persos ont du prendre un helicot pour y aller (alors que se sont de simples flics d'un commissariat de quartier, ils ont des helicots...), mais whattt... et ce final sur une vache qui s'envole, j'en ai chialé tellement ça resume toute la connerie du film.J'ai pas vu tout les films d'Anderson (me suis arrété au 4), mais au moins ça essayait d'inventer sa propre histoire et son univers en piochant a droite et a gauche dans les jeux... là mon dieu, faut vraiment n'avoir jamais vu un seul extrait d'un RE pour apprécier cette merde digne de Silent Hills Revelation.Allez plus qu'a attendre la serie Netflix sur le Wesker incarné par Lance Reddick, ça va remonter le niveau