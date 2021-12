Synopsis : MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu...



Moyenne presse 3,5/5 (pour l'instant). Synopsis : MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu...Moyenne presse 3,5/5 (pour l'instant).

Allociné

Qu’importe son petit ventre mou, tant le film parvient à imposer, comme ses prédécesseurs, de prodigieuses visions qui figurent aisément en haut du panier de la grande foire spectaculaire contemporaine.Matrix Resurrections va passionnément diviser et décevoir, et tant mieux. C'est le grand film fou qui déconstruit Hollywood, la suite qui repense l'idée de la suite, et sert de vaccin après les recyclages faciles de toutes les franchises. Un retour salvateur dans la Matrice, moins là pour épater la galerie côté action, que vibrer sur une émotion inattendue et unique.Un quatrième volet déconcertant et spectaculaire.Lana Wachowski retrouve, sans sa sœur, leur création qui a bouleversé le cinéma d’action au crépuscule des années 1990. Ce volet est savamment complexe et ludique, à défaut d’être aussi spectaculaire.Blockbuster cérébral sur le capitalisme numérique porté par une folie formelle et bavarde sans équivalent, fable-labyrinthe de nos temps virtuels… Vingt ans après le premier film, Lana Wachowski fait, sans sa sœur, son auto-analyse dans l’ultime opus de sa saga mythique.Le héros se réinvente. Si le film, parfois maladroit, un brin confus dans ses mises en abyme, sans doute trop conscient de lui-même, ne cesse de s’autociter, il innove pourtant sur cet aspect-là.Naviguant entre la remise à zéro et la suite, le quatrième volet de « Matrix » tient autant du tour de force visuel que de la psychanalyse à ciel ouvert de sa réalisatrice.Le nouveau monde de Lana Wachowski est imparfait, certes, mais il tente au moins d’injecter un regard d’auteur au sein d’un hyperspectacle qui, à défaut de révolution, s'amuse avec le déjà-vu et s’avère souvent décoiffant. C’est déjà beaucoup.Le nouvel opus de Lana Wachowski vient s’ajouter à la saga « Matrix » commencée à la fin du XXe siècle… Décevant, mais la mythologie demeure.