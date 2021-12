Les The Games Awards c'est pour tres bientot et Geoff Keighley teases quelques annonces.Lors d'une interview portant sur la bande-annonce d'Elden Ring, qui lorsqu'elle a été révélée au Summer Games Fest 2021 a absolument époustouflé les esprits, Geoff Keighley a déclaré que nous devions nous attendre à la même chose aux Game Awards."J'étais très heureux parce que la bande-annonce était formidable. C'était un grand atout, un jeu très attendu qui a vraiment tenu ses promesses. Il y avait beaucoup de choses positives dans ce jeu, alors oui j'étais très heureux de pouvoir la présenter aux gens. Cette année ? Oh mon Dieu, il y a probablement quatre ou cinq choses de ce niveau. Je suis impatient de les montrer aux gens."Il ajoute ensuite:" Le fait que FromSoftware ait parié sur moi et sur mon Summer Game Fest alors qu'ils auraient pu faire des choses plus traditionnelles à l'E3 a signifié beaucoup pour moi. C'était un grand honneur de travailler avec les gars de From, alors restez à l'écoute. Il y en aura peut-être d'autres."