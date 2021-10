"Skydance New Media" la nouvelle division jeux video AAA de "Skydance Media", dirigée par la scénariste de la série "Uncharted" Amy Hennig, a annoncé un partenariat avec Marvel Entertainment pour développer un jeu d'action-aventure narratif dans l'univers de Marvel."Je ne peux pas imaginer un meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu", a déclaré Amy Hennig dans un communiqué de presse."L'univers Marvel incarne toute l'action, le mystère et les sensations fortes du genre d'aventure pulp que j'adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C'est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l'humanité, la complexité et l'humour qui rendent les personnages Marvel si durables et de permettre à nos joueurs d'incarner les héros qu'ils aiment."Le vice-président exécutif et directeur de Marvel Games, Jay Ong, a ajouté : " Amy a un don pour les jeux d'aventure narratifs depuis des décennies et nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe talentueuse et expérimentée de Skydance. Leur ambition et leur vision à créer des divertissements innovants en utilisant la license Marvel était évident dès notre première rencontre.Nous seront ravis d'en partager davantage avec les fans de Marvel lorsque le moment sera venu. "