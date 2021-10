La rumeur vient une nouvelle fois de l'insider Shpeshal_Nick qui dit sur Twitter:" Salut les fans de Sly. J'imagine que vous voulez de bonnes nouvelles ? Ma source classique de chez Sony vient de me confirmer que Sly reviendra (ce qui m'a été aussi été racontée par une source plus récente). Voila. C'est tout. Juste une mise à jour puisque beaucoup d'entre vous me DM encore à ce jour. "Sly Cooper fait profil bas depuis plusieurs années et n'a pas été revu depuis Sly Cooper: Thieves in Time qui fut développé par Sanzaru Games et non par Sucker Punch.