Yuji Naka âpres la taule qu'il s'est mangé avec Balan Wonderworld a du quitter Square-Enix et est aujourd'hui de retour libre comme l'air, mais il n'en démord toujours pas puisque le jour de ses 56 ans il annonce dans un tweet travailler seul sur un nouveau jeu simpliste pour smartphone (bah ouais) sur Unity.Et pour ça il doit remettre le nez dans le code et apparemment il kiff bien.Alors un ptit Pong-like ? Tetris ? Akanoid ?

Who likes this ?

posted the 09/19/2021 at 09:53 AM by guiguif