Apres avoir tenté de faire un remake du Shinobi Game Gear sur Megadrive (taff toujours en cours), le britannique derriere le compte Youtube " Pigsy's Retro Game Dev Tutorials" tente de la pari fou de porter Castlevania: Symphony of the Night sur Megadrive... enfin pas tout a fait car il s'agira plus d'un demake lineaire a la maniere des Castlevania classique avec Alucard et Maria Renard jouables.Bon ya de grande chance que Konami le strike avant la fin mais ça reste un projet intéressant.