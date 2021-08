1. [NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! – 96,297 / NEW2. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 21,974 / 2,322,9503. [NSW] Minecraft – 21,395 / 2,123,8084. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 21,263 / 3,979,3285. [NSW] Ring Fit Adventure – 21,063 / 2,755,2946. [NSW] Zelda: Skyward Sword HD – 13,472 / 247,6967. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi – 13,434 / 169,7088. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 12,956 / 4,380,5299. [NSW] Game Builder Garage – 12,857 / 212,95710. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 12,715 / 849,28011. [NSW] Super Mario Party – 11,881 / 1,964,01312. [NSW] eBaseball Professional Yakyuu Spirits 2021: Grand Slam – 11,506 / 170,99813. [NSW] Monster Hunter Stories 2 – 10,194 / 215,65714. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 9,598 / 6,854,14315. [NSW] Mario Golf: Super Rush – 9,565 / 171,35016. [NSW] Miitopia – 8,812 / 226,76917. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 8,492 / 771,48818. [NSW] Pokemon Sword/Shield – 7,150 / 4,106,47519. [NSW] Splatoon 2 – 6,357 / 3,922,25820. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 6,073 / 403,22721. [NSW] Monster Hunter Rise – 5,410 / 2,308,60222. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 5,148 / 1,857,16023. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 4,890 / 609,71724. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 4,476 / 618,20125. [NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition – 4,395 / 133,44726. [NSW] Human: Fall Flat – 3,853 / 172,75027. [NSW] New Pokemon Snap – 3,723 / 269,70328. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe – 3,616 / 1,084,47529. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise – 3,596 / 131,79030. [NSW] Super Mario Maker 2 – 3,580 / 1,119,626C'est un top 100% Switch, pour la deuxième semaine consécutive (une première historique ?)12 jeux ont dépassé le Million.17 jeux sont édités par Nintendo, 13 sont édités par des tiers.