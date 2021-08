Si vous avez une PS5, bonne nouvelle :En installant un disque dur le plus lent trouvable sur le marché en PCIE 4, et bien il y a une différence quasi imperceptible sur les temps de chargements...Vous pouvez perdre 1 seconde sur certains temps de chargements. Et dans Rift Apart, pas de différence visible pendant le Gameplay....Qu'en penser ? Le SSD interne à 5.5 Gbit/s n'est pas exploité à fond sur la PS5 ? Est-ce pour cela que les chargements de jeux multi PS5 et Xbox Series sont similaire, malgré une vitesse du SSD de la Xbox Series de seulement 2.4GB/s ? Un résultat vraiment étonnant pour ma part...