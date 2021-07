Alors que Wonder Boy: Asha in Monster World est sorti il y a peu et que nous sommes toujours dans l'attente de la sortie de Clockwork Aquario (jeu arcade abandonné en 1994) qui devrait ressusciter cette année sur Switch et PS4, nous apprenons dans une interview de Gematsu que Ryuichi Nishizawa aimerait ressortir d'autres de ses vieux jeux sous forme de remake comme le shoot them up Aurail dont l'univers fut tres travaillé et qui est l'une de ses creations préférés, mais aussi le RPG/Mini-Games Milano no Arbeit Collection sorti sur PS1 tout en le laissant en pixelart mais il faudrait au moins 5 pixelartists qualifiés.