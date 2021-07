NEO: The World Ends With You de Square-Enix, la suite de The World Ends With You sortira Mardi sur PS4, Switch et PC, allez-vous l'acheter ?1 - Oui Day One2 - Non merci3 - Trop cher, j’attends une baisse4 - J'attends de voir si il sort sur Next-Gen (ou Xbox One)5 - Autre reponse