La console portable (et bientot de salon en fin d'année) specialisée dans les compiles de vieux jeux sortira debut 2022 une compilation des jeux Telenet sous le nom "Renovation Collection 1" (Renovation etant la branche US).Ce sera la premiere fois que ces jeux sortiront de maniere officielle en Europe. Le prix devrait tourner autour des 20 euros comme pour les autres compiles.Cette collection integrera les 16 titres suivant:• Arcus Odyssey (A-RPG)• Beast Wrestler (Combat)• Dino Land (Pinball)• El Viento (Action)• Exile (RPG)• Final Zone (Action)• Gaiares (Shoot Them Up)• Granada (Shoot Them Up)• Sol-Deace (Shoot Them Up)• Traysia (RPG)• Valis: The Fantasm Soldier (Action)• Valis 3 (Action)Pas encore de Trailer