JVC

Phonandroid.com

Télé, cinéma, internet, réseaux sociaux, médias... Difficile aujourd'hui de faire quoi que ce soit sans qu'on nous jette de la publicité au visage. Les joueurs de jeux vidéo étaient jusque-là épargnés sur PC et consoles (évitons d'évoquer les jeux mobiles, par pitié), mais ça va changer. La bonne idée du jour nous vient de PlayerWON, qui a deja signé des accords avec Hi-Rez Studios (SMITE) et Electronic Arts, qui ne rate décidément pas une occasion de dépouiller les joueurs de leur argent. Testée depuis un an, la technologie permettant d'intégrer des pubs dans nos jeux serait apparemment enfin prête à etre deployée. On a hâte. Concrètement, le joueur devra choisir de regarder ou non une pub qui apparaîtra pendant qu'il est entrain de jouer. Si elle est visionnée en entier, ilr recevra une recompense. Une pratique jusque-là dédiée aux jeux mobiles, et qu'on aimerait voir le rester.Parce qu'on s'est rendu compte que dire "Yo les djeuns, regardez nos produits, ils sont trop chanmax !", ça ne marche plus depuis 2002, les jeux vidéo semblerent être l'un des derniers canaux pour s'adresser aux jeunes, sans avori besoin de dépenser des millions à travers des campagnes marketting interminables. Si vous vous dites que ça ne prendra jamais et que les joueurs ne sont pas des pigeons, sachez que les tests conduits sur SMITE auraient prouvé que ceux-ci seraient plus enclins à depenser de l'argent en jeu s'ils ont au préalable regardé des pubs et reçu lesdites recompenses. C'est donc une douzaine de jeux qui devraient être concernés d'ici la fin de l'année. Youpi.En attendant, les résultats sont là. D’après les tests effectués, 22 % des joueurs sont prêts à acheter un jeu ayant fait l’objet d’une publicité in-game. 11 % se laisseraient également tenter par des microtransactions proposées. De facto, PlayerWON souhaite lancer sa nouvelle plateforme d’ici la fin de l’année 2021. Douze jeux seront concernés, sans que l’on ne sache encore desquels il s’agit. Une chose est sûre, une nouvelle ère du jeu vidéo va bientôt commencer.