Parce que c'est toujours amusant, voici une petite liste de jeux disparus d'un E3(ou +) à l'autre ou d'autres events et dont on aurait bien aimé avoir des news! Au final, ce n'est pas tant le fait de ne pas avoir eu beaucoup d'annonces de nouveaux jeux durant cet E3 qui en fait un E3 merdique, il aurait simplement suffit d'avoir juste quelques trailers et plus d'infos pour certains de ces jeux pour avoir un E3 vraiment satisfaisant.The Callisto ProtocolFinal Fantasy XVIForspokenProject Triangle StrategyGotham KnightsSuicide Squad: Kill the Justice LeagueHogwarts LegacyGhostwire: TokyoWildStrayGod of War RagnarokPokemon Legends: ArceusSplatoon 3Bayonetta 3Metroid Prime 4Ark 2Skull and BonesBeyond Good & Evil 2Project 007PragmataMass Effect 5ScornDragon Age 4State of Decay 3AvowedFable 4Perfect DarkEverwildHellblade IIIndiana JonesThe Elder Scrolls VIJ'arrête tout de suite certains:OUI, certains avaient dit qu'ils n'allaient pas être là, d'autres comme Sony qui ne participent pas, mais ce n'est pas la question, il ne s'agit même pas d'avoir des attentes. Cet article est juste là pour montrer tout ce qu'il y a en préparation dans l'industrie histoire de se redonner un peu de moral après cette catastrophe(bon, j'avoue qu'il y a quelques gifles quand même au passage).Si jamais vous avez des jeux que j'ai oublié n’hésitez pas à les nommer.