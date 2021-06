WSS Playground annonce iii:Revolving Wonderland sur PC. Le jeu est developpé par une seule personne (dont le nom ne semble pas vouloir etre divulgué) et edité par Why So Serious qui a précédemment édité le metroidvania Lodoss. Le jeu est prevu sur Steam entre 2022 et 2023. Le systeme de combat sera basé sur le rythme.Plus d'infos en source