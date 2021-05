Le 27 Mai sera sous le signe du State of Play Horizon, mais aussi de Sonic puisque que Sega annonce un Sonic Central pour feter les 30 ans du herisson pour ce meme jour a 18h00 heure française.On y découvrira les nouveaux projets, des partenariats, ect... donc sans doute un premier teaser voir trailer du nouvel opus qui aurait du etre devoilé l'année derniere a la meme periode.

Like

Who likes this ?

posted the 05/25/2021 at 04:25 PM by guiguif