Les leaks en période d'E3 sont bien connus, mais là on risque d'assister à quelque chose d'encore plus massif que celui de la conférence de Microsoft il y a quelques années.Quel éditeur sera impacté selon vous ? Plusieurs personnes confirmées affirment que c'est Square Enix.

Il y a un grand éditeur pour lequel je ne sais pas comment il s'y est pris, mais c'est la fuite la plus complète que j'aie vue depuis des années et cela se produit actuellement dans les coulisses. Pas seulement des informations, mais aussi des ressources vidéos, des images. De la folie. Il y a désormais un compte à rebours jusqu'à ce que quelqu'un publie tout ça maintenant (...) Ça ne ressemble pas du tout au caractère de cette société en particulier, c'est pourquoi ça me paraît si fou. Je suppose que nous allons voir si quelqu'un appuie sur le bouton maintenant.

posted the 05/24/2021 at 11:52 AM by altendorf