Enfin la console fini par bien porter son nom puisque 4 nouvelles compiles, cette fois de vieux jeux arcades, sont annoncés pour Novembre (soit le mois de la sortie de l'Evercade version console salon).On rappelle que l'Evercade est une console portable de Blaze, dont les jeux sont des compiles de jeux 8 a 32bits (chaque compile coutant 19,99 quelques soit le nombre de jeux a l'interieur de la cartouche) et qu'une version console de salon a été annoncé pour la fin de l'année.The CombatribesBlock OutBattle Lane Vol 5.Double Dragon II: The RevengeDouble Dragon III: The Rosetta StoneMania ChallengeMinky MonkeyMysterious Stones: Dr John's AdventureBad Dudes Vs. Dragon NinjaBreakthruBurger TimeChain ReactionDark SealDarwin 4078Lock 'N' ChaseSly SpyTumblepopWizard FireAlligator HuntBiomechanical ToyGlassSnow Board ChampionshipThunder HoopWorld RallyAsteroidsCanyon BomberCentipedeCrystal CastlesLiberatorLunar LanderMillipedeMissile CommandNight DriverPongSkydiverSuper BreakoutWarlordsOn rappelle aussi qu'une collection Bitmap Brother a été annoncé ya peu