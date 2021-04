Je suis tombé hier sur une video interview de DG avec Fonzie, le fameux createur de Watermelon qui est sortie de l'ombre.Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Watermelon est une boite faisant des jeux "neoretro", ils ont sortie Pier Solar sur Megadrive et devait sortir Paprium sur la meme machine aux alentours de 2015/2016 si je ne m'abuse. Mais suite au carton des precommandes, Paypal a bloqué les fonds, le createur du jeu Gwenaelle dit Fonzie a disparu pendant des années (meme si il a fait une réapparition fin 2018 lors d'une soirée Megadrive) et le jeu est finalement sortie de nul part fin 2020. Malheureusement tout l'argent ayant servie a la production du jeu est toujours bloqué et Fonzie a donc travaillé "gratuitement" pendant des années pour honorer les précommandes.Pires l'argent recolté pour les nouvelles précommandes faites fin 2020 pour la seconde release de Paprium prévu en Avril 2021 ont aussi été bloqués.Meme si je trouve Fonzie un peu hautain sur certains aspects (genre son avis sur les consoles récentes), cette histoire est assez dégueulasse. L'interview parle du jeu, du vol de l'argent, de la haine qu'il a subit et du fait que d'autres projets (comme le fameux projet Snes) sont toujours en cours.Je met aussi celle fait par Yanosh qui est un peu plus posée.Meme si ça ne changera peut-etre rien une petition a été lancé->