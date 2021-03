La structure de gestion de Sony va connaître de grands changements au cours des prochains mois. La société a annoncé via son blog officiel que plusieurs cadres seront promus, mis à la retraite ou transférés. Sony Interactive Entertainment (SIE) a expliqué que l'objectif était de "stimuler la croissance et l'innovation".Trois nouveaux cadres vont rejoindre le conseil d'administration de SIE Tokyo. Masayasu Ito sera directeur représentatif et président adjoint, Takeshi Shibata sera directeur, et Lin Tao sera directeur et président adjoint. Les trois nouveaux membres rejoignent Jim Ryan, actuel président et PDG de SIE.Après 40 ans de service au sein de l'entreprise, le président adjoint et directeur financier Kazuhiko Takeda prendra sa retraite de Sony. Il a précédemment travaillé en Europe et au Royaume-Uni avant de revenir au Japon en 2013. Il restera à son poste actuel jusqu'à la fin du mois de juin 2021.Lin Tao sera la nouveau SVP des finances, du développement de l'entreprise et de la stratégie chez SIE. Lin Tao a travaillée sur l'activité PlayStation pendant cinq ans et sur l'activité téléphonie mobile de Sony pendant sept ans. Basée à Tokyo, elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet 2021.L'ancien président et directeur général de SIE, John (Tsuyoshi) Kodera, sera transféré à Sony Group Corporation. En 2011, Kodera a contribué à la création du PlayStation Network et à l'expérience utilisateur de la PS4 et de la PS5. M. Kodera gérera désormais les stratégies de transformation numérique liées aux technologies de l'information et à la sécurité de l'information.Par ailleurs, l'entreprise a promu Hideaki Nishino au poste de vice-président principal de l'expérience des plateformes. Basé en Californie, Nishino a rejoint Sony en 2000, où il a participé au développement des produits PS4 et PS5. Il gérera désormais la conception, la recherche et le développement, ainsi que le développement des produits/plateformes.Enfin, SIE a promu Michael Pattison au poste de SVP de la planification et de la gestion des plateformes. Basé à Londres, Pattison a poussé à la création de partenariats commerciaux indé avec la société. Il rendra compte directement à Nishino.