Ou pas.Aujourd'hui, les fans de Nintendo n'ont peut être pas de nouvelles de Metroid 4, BOTW 2 ou de Bayonetta 3, mais on sait que ces jeux sortiront bien un jour... Et en attendant, on a tout de même plein de licences à découvrir !De mon côté, j'attends quand même avec impatience mon Bravely Default II (hem, j'ai une revanche à prendre sur un certain boss) et j'aimerais bien une adaptation de Street Fighter V sur cette petite machine portable, ça serait fun pour y jouer sur la Switch Lite à la plageLe nouveau Pokémon à l'air plutôt sympa, No More Heroes III a enfin une date, Monster Hunter Rise risque d'être une sacrée tuerie, ce sont des heures et des heures de jeu en perspective... Je n'ai même pas encore terminé mon Bowser's Fury de mon côtéSans compter les incessantes promotions sur les jeux Nintendo Switch ( https://nintendo-otaku.com ), je ne sais même plus où donner de la tête - d'ailleurs, j'ai presque envie de refaire Bioshock Infinite avec Elisabeth sur Nintendo Switch pour à peine 10 €.Vous en avez de la chance d'avoir vos consoles qui prennent la poussière, j'aurais aimé avoir autant de temps que vous pour jouer à tous ces jeux - ça me rappelle qu'il me faut aussi récupérer les costumes de Mario et Luigi dans Animal Crossing, encore un truc à rajouter à mon agendaAu pire des cas... Lancer une petite partie de Fortnite ou bientôt de Apex Legends permet toujours de se détendre quelques minutes - surtout que Chun-Li va bientôt disparaitre du store, mais elle en aura suscité des vocations cette petite ^^ !Bref, il n'y a jamais eu autant de choix de jeux sur Nintendo Switch, profitez-en car un catalogue aussi diversifié et riche sur une console, c'est juste exceptionnel ^^ !