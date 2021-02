Le nouveau film de Mamoru Hosoda (Ame & Yuki, Le Garçon & la Bete, La Traversée du Temps ou encore Summer Wars) se devoile en trailer. Il s'appelle Ryu to Sobakasu no Hime ou tout simplement Belle en occident.

posted the 02/18/2021 at 11:42 AM by guiguif