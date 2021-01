Alors qu'on est encore et toujours dans l'attente du reveal du prochain episode, il se pourrait (enfin !!) que Roger Craig Smith qui double Sonic en anglais depuis 10 ans passe le relai a un autre acteur.En effet lors d'un tweet il dit " 10 ans d'une course incroyable. En avant vers de nouvelles zones ! Beaucoup d'amour aux fans qui ont été si gentils. Ce fut un honneur" le tout suivi d'un coeur briséEvidement les regards sont tournés vers Ben Schwartz, qui avait pris le role pour le film live, mais aussi pourquoi pas un retour de Ryan Drummond, la voix tant aimée des Sonic Adventure et Sonic Heroes si Sega nous prevoit bien un Sonic Adventure 3 ou remake.