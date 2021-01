Jeux Vidéos

On devait pas avoir unaujourd'hui ou c'est juste moi ?Alors la team believe Nintendo quelque chose à dire ?Faudrait que vous arrêtiez de poster ces annonces de believe et juste surveiller les trucs officiels ça vous évitera de passer pour des gens médiocre.J'aimerais quesoit un espace un peu plus sérieux sur ses articles concernant les jeux vidéos avec des sources sérieuses et moins de believe bullshit.Bien sûr les théories sont toujours intéressante car les théories ne sont que des spéculations mais les faux leak genre wow regardez va y avoir un Nintendo Direct avec tel et tel jeu à tel date ça c'est délétère pour le fandom. Car cela créée une expectation qui en retour quand elle n'est pas comblée / accomplis mal. C'est pas bienveillant je trouve.Donc arrêtons et faisons de Gamekyo un foyer plus accueillant et meilleur encore.