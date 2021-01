Depuis la sortie de la console, nous oscillons entre des années faste (2017-2019) et des années pauvre (2018-2020), cette année, sur le papier, à potentiellement des premiers indécises qui pourraient annoncé une année faste et pourquoi pas, là je m'avance beaucoup, la meilleur année de la Switch.



Avec 70 Millions de consoles vendues (et 80 Millions d'ici fin Mars 2021), le parc est suffisant pour que les tiers (notamment japonais, la console réalise d'excellente vente au Japon) et Nintendo puissent sortir des jeux exclusifs (Switch ou exclusif Switch/PC).



Les jeux qui sont officiellement prévu pour 2021 du coté des tiers :

Bravely Default II / Square-enix / Exclusif console

Monster Hunter Rise / Capcom / Exclusif console-PC

Rune Factory 5 / Marvelous / Exclusif console

Monster Hunter Stories 2 / Capcom / Exclusif console-PC

Shin Megami Tensei V / Atlus / Exclusif console

No More Heroes III / Grasshopper Manufacture / Exclusif console

Disgaea 6 : Defiance of Destiny / Nippon Ichi Software / Exclusif console occident.



Le jeu tiers qui pourrait sortir en 2021 :

Bayonetta 3 / PlatinumGames / Exclusif console



Les jeux qui sont officiellement prévu pour 2021 du coté de Nintendo :

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Nouveau jeu de Good-Feel



Les jeux Nintendo qui pourrait sortir en 2021 :

Zelda : Breath of the Wild 2

New Pokémon Snap

Détective Pikachu 2



C'est là que ça pourrait devenir intéressant, c'est une année avec des anniversaires :

Donkey Kong / 40 ans

Zelda / 35 ans

Metroid / 35 ans

Pokemon / 35 ans

Pikmin / 20 ans

Sans oublier (même si Nintendo à l'air d'oublier...)

Golden Sun / 20 ans

Advance Wars / 20 ans

Luigi's Mansion / 20 ans (ça m'étonnerai)

Animal Crossing / 20 ans (ça métonnerai)

ça ne veut pas dire que Nintendo va fêter tous les anniversaires comme ça a été le cas avec les 35 ans de Mario, mais il peut y avoir des licences qui pourraient avoir leur anniversaire fêté, de quelle façon, là est la question.



De plus il reste aussi les jeux indés :

Sports Story / Sidebar Games / Exclusif console

Et aussi donc les jeux exclusif PC/Console...



wait and see...