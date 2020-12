Dans Cyberpunk 2077, il y a une chose qui me fascine (c'est peut être pareil dans le roman) : c'est l'influence japonaise sur tout l'occident O_o !C'est fou, y'a des Hirganas partout, et je me demandais d'où ça vient ? Du fait que les japonais, avancés technologiquement, ont pu dominer le monde via la technologie ? Est-ce totalement irréaliste ? Est-ce que Arasaka a racheté Sony et les Danse Sensorielles sont conçues à base de PS5 modifiées ? Tant de question, dont les réponses sont peut être dans le jeu d'ailleurs, à travers tous les documents que je récupère, mais je me focaliserais sur le lore une fois que j'aurais terminé le jeu. En tous cas, plus j'avance dans le scénario, plus j'en envie d'en savoir, j'espère ne pas être déçu sur le dénouement ^^ !Bonus : promenade en ville sur la versions Xbox One X du jeu, sous la pluie. Je suppose que la version 4K sera disponible dans 24 heures, comme d'habp !NDLR : Blindzorro vcous propose cette superbe video répondant a bien des questions :