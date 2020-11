Bonsoir,Comme je vous l'ai signalé plus tôt cette semaine, j'ai une PlayStation 5 qui a le souci du coil whine probablement. Je l'entendrai comme ma carte graphique à mois d'1m de ma console, je m'en foutrai.Le souci est, qu'en fonction des jeux, le bruit s'entend de mon canapé à 2m de la console et lorsque je me déplace dans mon salon de 20m2, cela s'entend dans toute la pièce.Les jeux où le coil whine est très fort : Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty Black Ops Cold WarJ'ai contacté le SAV PlayStation mercredi, qui m'invite gentiment à aller me faire voir ....Pourtant, j'ai pu voir sur des forums que des personnes ayant plus ou moins eu le même problème que moi, ont renvoyé leur console dans la semaine pour une prise en charge SAV.Donc, que faire svp ? Forcer la semaine prochaine le SAV ? Attendre plusieurs semaines ou mois ?Je vous remercieRappels des différentes vidéos que j'ai enregistré de ma console cette semaine :