Thread en source. Connais pas le mec mais il semble être pris au sérieux par Resetera (d'ailleurs, le thread a pas été lock comme lorsque c'est des sources de merde). En gros : - Un nouveau Silent Hill est bien en chantier (exclu PS5) - Metal Gear Solid Remake par Bluepoint (exclu PS5 également), en développement depuis 3 ans, Mark Cerny en consultant, gameplay à la MGSV, grosse démo de présentation déjà prête (Game Awards ? ou prochain State of Play ?). De multiples sources lui ont confirmé l'info dont, il cite, "sa source la plus fiable".

posted the 11/25/2020 at 07:40 PM by shanks