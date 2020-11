Ya encore des trucs floues avec cette machine..Des heures pour dl la maj de Demons Soul qui fait ses 9Go avec ma co de merde et une fois telechargé maintenant j'ai ça.... Ne me dites pas que c'est le temps pour que la maj s'installe ? Je peux evidement lancer le jeu mais je comprend pas ce 38go/52... ça dl encore ou ça met 6 heures pour installer la maj sur le super SSD de la mort ?

Who likes this ?

posted the 11/20/2020 at 12:33 AM by guiguif