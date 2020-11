GENDA (et non pas MSGenda va acquérir la majorité des actions de Sega Entertainment.GENDA (qui est un acronyme pour Global Entertainment Network for Dreams and Aspirations) a annoncé l'acquisition des actions lors de la récente réunion du conseil d'administration. GENDA détiendra 85,1% des actions de Sega Entertainment à compter du 3 décembre 2020, une fois le transfert effectif.Qu'est-ce que cela signifie pour Sega? En l'état, les droits de vote pour le ratio de propriété du groupe Sega sur Sega Entertainment seront désormais de 14,9%. En outre, Sega Entertainment ne fera plus partie des filiales consolidées du groupe Sega.L’objectif principal de GENDA Co. est de développer une entreprise de location de machines «de divertissement», des grues en ligne, des ventes promotionnelles et des affaires entre les marchés chinois et américain. La déclaration publiée à l'issue de la réunion du conseil d'administration indique que GENDA et Sega Entertainment «travailleront pour revitaliser l'industrie du divertissement et créer un environnement dans lequel tout le monde peut être impliqué, y compris les fabricants, les opérateurs et les utilisateurs»