Nintendo et le carton ça a toujours été une histoire d'amour, en est la preuve qu'une boite de jeu NES, SNES ou GB/C/A toute explosée peut faire monter la cote du prix d'un jeu par 2 voir plus.Et bien apprenez qu'Amazon et Nintendo s'allient pour une operation speciale: des colis a l'image de Mario pour ses 35 ans, et ça quelque soit la commande, mais de maniére aléatoire (oui ça peut arriver avec votre SX, PS5 ou boites de pattes).Tout ceci n'est malheureusement dispo qu'aux US.Des boites collectors qui se revendrons surement a des prix exorbitant dans quelques années donc.