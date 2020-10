J'en avais deja parlé ya quelques temps mais maintenant j'en ai la confirmation: Nintendo ressort bien leurs jeux fullpatchés sur cartouche au fur et a mesure du temps (je ne sais pas si c'est aussi le cas des autres editeurs mais j'en doute).C'est notamment le cas de Zelda Breath of the Wild, de Mario Kart 8, de Mario Odyssey, Donkey Kong Tropical Freeze et de Ring Fit qui sont aujourd'hui trouvable complet et lançable sans le moindre patch (pas d'infos sur les autres jeux maison de la firme, mais j'imagine que c'est pareil).Pour savoir quelle version on a, il suffit de regarder les 3 derniers chiffres du numero de serie derriere la cartouche, par exemple pour Zelda si il se termine par 000 c'est la version day one sans patch, 001 la version intermédiaire et 002 la version avec les derniers patch.Normalement si vous achetez ces jeux aujourd'hui neuf en magasins vous devriez avoir les dernières versions (a moins de ne pas avoir de chance)Bref autant dire que dans quelques années quand ça s'ébruitera de plus en plus la cote des versions fullpatchés risquent sans doute d'augmenter.Évidement yen a qui vont me dire que ça change rien, mais de 1 c'est cool car ça permet de garder de l'espace sur sa Switch et de 2... bah c'est aussi cool d'avoir un jeu fini sur cartouche.