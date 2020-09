PlayStation 5 Showcase le 16 septembre ! [UP]

C'EST BON, nous y sommes ! Après nous avoir fait attendre pendant des plombes, Sony est à son tour prêt à tout dégainer pour la période de lancement PlayStation 5 avec un show complet annoncé pour ce mercredi 16 septembre, à 22h00 (heure FR).On y attendra donc avec une certaine impatience la date exacte, les fameux prix qui attisent toute l'attention (et bien trop de rumeurs) depuis des jours, et bien entendu un aperçu plus clair des jeux disponibles Day One et pourquoi pas dans les alentours proches.- Le live durera 40 minutes.- On est assuré d'y voir des jeux (first & tiers), autant ceux du lancement que certains des mois/saisons qui suivront.