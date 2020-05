Je pense que si vous voulez avoir une idée de ce que Sony va montrer il faut regarder comment ils ont procédé par le passé, alors retour sur les présentations des consoles précédentes de SonyPrésentation du design de la consolePrésentation de Dark cloudDemo technique FF8 sur PS2The bouncer ( futur daube de Square )Kessen ( Koei )Eternal king ( From software )Quelques démos bullshit sur l’émotion enginePoPoLoCrois 3 ( Rpg de Marvelous )Gran Turismo 2000Note : uniquement des jeux japonaisPrésentation du design de la consoleBla bla de KutaragiWarhawkHeavenly swordDemo unreal engine 3Demo technique FF7Demo technique Formula oneDemo bullshit Killzone 2Demo bullshit motorstormDemo Nioh ( sortie 12 ans plus tard )Demo technique du canard dans le bainNote: l’une des pires conférences de l’histoire qui a eu un impact désastreux sur l’image de la marquePrésentation du designBla bla de Mark CernyPrésentation de KnackPrésentation de KillzoneDriver clubInfamous second sonDemo technique de SquarenixDemo technique de Quantic DreamDemo de DreamsDemo bullshit de Deep DownDemo bullshit de Watch dogsAnnonce de DestinyAlors à quoi peut t’on s’attendre au vue de l’historique de la boîte ?- Déjà à voir le désign de la machine- Ensuite à un bla bla présentant quelques fonctions de la console- La presentation étant souvent chapoté par la boîte mère on peut s’attendre à des partenaires Japonais donc Squarenix et peut être Capcom ou FS, maintenant Square présente traditionnellement sa petite demo technique cependant à part le Luminous ils ont pratiquement plus de moteur interne, donc je table sur une demo technique de Luminous studio- la Présentation d’Horizon 2 me semble évidente- une flopée de demo technique dont certaines bullshité- prise de parole de Tim Sweeney ( Epic )- Présentation du Remake de Bluepoint- un énième Ratchet et Clank ou un Crash- une vidéo montrant quelques jeux indés et AA- Ubisoft qui vient montrer une cinématique- un jeu Japan Studio- Gran Turismo 7