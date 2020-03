[Rumeur] Tous les Mario 3D de retour sur Switch [Rumeur] Tous les Mario 3D de retour sur Switch

Le plombier italien fête cette année ses 35 ans et selon les sources du site VGC (VideoGameChronicles), Nintendo aurait pour plan de ressortir sur Switch une grosse vague d'anciens titres sous forme d'une collection Super Mario 35th Anniversary, sans que l'on sache encore si seuls les titres 2D sont concernés (ce qui serait dommage que déjà dispo dans le service NSO, pour la plupart), alors qu'il y a bien mieux à faire du coté de la 3D (64, Sunshine, Galaxy…).



Rajoutons d'ailleurs que la plupart serait prévu cette année, dont un nouveau Paper Mario en fin d'année, chose déjà évoquée dans quelques précédentes rumeurs.



Toujours selon VGC, la firme avait d'ailleurs pour plan de mettre son show E3 aux couleurs de Mario comme ils l'ont fait avec Zelda fut un temps (avec l'intro orchestrale en début de conférence), avec également pour l'occasion de donner de nouveaux détails sur le parc à thème Super Nintendo World avec Universal, et le futur film CG.



Et vu qu'il n'y a plus d'E3… Patience.



UPDATE 1 & 2



Les sources d'Eurogamer confirment l'ensemble et ajoutent que :



- Super Mario Galaxy est concerné.

- Super Mario 3D World aura son édition Deluxe avec de nouveaux stages.

- Gematsu confirme que Super Mario 64 et Super Mario Sunshine seront aussi remasterisés.