« L'hégémonie des cristaux contrôle la destinée du monde

depuis trop longtemps. »

Le monde de FFXVI:















Valisthéa, une terre bénie par les cristaux



Valisthéa est parsemée de gigantesques formations cristallines autour desquelles se sont développées plusieurs nations florissantes. L'éther bienfaisant produit par ces Cristaux-mères permet aux habitants des contrées environnantes d'utiliser la magie qui assure leur prospérité et leur sécurité. La possession d'un Cristal-mère par chacune des nations valisthéennes a longtemps garanti une paix fragile, maintenant menacée par l'avancée du « Fléau noir »...





Les Primordiaux et leurs Émissaires



Les Primordiaux sont les entités les plus puissantes de Valisthéa. Cependant, elles résident dans le corps de simples mortels appelés Émissaires. Ces hommes et ces femmes sont les seuls à pouvoir contrôler le terrible pouvoir des Primordiaux en prenant leur forme. Certaines nations admirent leurs Émissaires et les traitent comme des êtres supérieurs ; d'autres s'en méfient et s'en servent comme de simples instruments de guerre. Une chose est sûre, les Émissaires ne peuvent en aucun cas échapper à leur destin, aussi cruel soit-il.

Nations de Valisthéa



Six nations pour six Cristaux-mères







Archiduché de Rosalia



Rosalia est un pays constitué de plusieurs petites provinces et situé au centre-ouest de Valisthéa. En ces temps troubles où la menace du Fléau noir plane sur le monde, l'archiduché traverse une sombre période de son histoire. Rosalia puise ses ressources en éther dans le Cristal-mère de Souffledrac, qui surplombe une île volcanique proche de la côte. Le pays est gouverné par l'Émissaire de Phénix, le Primordial du feu.







Saint-Empire de Sangbrèque



Le Saint-Empire, dont la capitale Oriflamme est construite autour du Cristal-mère de Chefdrac, se positionne comme la nation la plus religieuse du monde. Jouissant d'un niveau de vie confortable grâce aux bienfaits de l'éther de son Cristal-mère, Sangbrèque prône le culte d'un dieu unique et son souverain se voit octroyer le titre de Sainteté. À la tête de l'armée du pieux pays se trouve un certain Émissaire.







Royaume de Valœd



Valœd domine le continent oriental du Gris-levant. Aux prises depuis les temps anciens avec des tribus dites barbares, notamment les Orcs, le pays a trouvé une certaine stabilité grâce à son roi actuel qui serait parvenu à pacifier la région et mettre fin à des luttes séculaires. Détenteurs du Cristal-mère d'Échinedrac, les Valœdois exercent une forte influence auprès des autres nations grâce à une impressionnante puissance militaire. Leur fameux souverain serait justement un certain Émissaire.







République de Dalméquie



La République de Dalméquie est dirigée par un conseil constitué de représentants de ses cinq provinces. Son Cristal-mère, Crocdrac, se fond dans ses immenses sommets montagneux, constituant ainsi un rempart naturel pour le pays. L'accès à cette immense source d'éther lui a assuré la mainmise sur la quasi-totalité de la partie sud de Valisthéa. L'Émissaire de Titan siège au conseil de Dalméquie à titre de consultant, ce qui lui confère un rôle particulier.







Royaume de Fer



Siège de la foi cristodoxe, qui consacre son culte au cristal lui-même, le Royaume de Fer est un archipel situé dans la partie occidentale de Valisthéa, au large du continent du Vert-ponant. Ayant le contrôle du Cristal-mère de Souffledrac, il se dispute ses ressources en éther avec son voisin rosalien. Ses citoyens, que l'on surnomme les Sang-de-rouille, possèdent leur propre langue et n'ont que très peu de relations avec le continent. Ils voient les Émissaires comme des créatures honnies, et exécutent ceux qui viendraient à naître sur leur territoire.







Dominion du Cristal



Ce territoire autonome se trouve au centre de Valisthéa, et abrite en son sein le plus grand des Cristaux-mères connus, Caudrac. De par sa position hautement stratégique, ce petit pays a été au cœur de nombreux conflits armés au cours de son histoire. Ces différends se sont finalement soldés par un accord de non-agression reposant sur le principe que la manne de l'éther de Caudrac serait répartie équitablement entre chaque pays. Officiellement, il a aujourd'hui un statut de dominion et n'est donc pas une nation souveraine à proprement parler ; des représentants de chacun des autres pays siègent à son conseil. Il a également pour particularité d'être le seul pays à ne pas héberger d'Émissaire.

Personnages:







Notre héros est le fils aîné de l'archiduc de Rosalia. Tous s'attendaient à ce qu'il se révèle être l'Émissaire de Phénix, mais le destin voulut que ce soit son frère cadet, Joshua, qui hérite de cette responsabilité. Clive décida alors de se consacrer au maniement de l'épée. Âgé d'à peine quinze ans, il remporte le tournoi d'escrime de la cour, ce qui lui confère le titre de Gardien de Rosalia, chargé de protéger Joshua. D'autre part, il a reçu la bénédiction de Phénix, ce qui lui permet d'utiliser une partie des pouvoirs de feu de ce Primordial. Hélas, une tragédie va frapper Clive, lui faisant jurer de prendre sa revanche sur Ifrit, un Primordial ténébreux qui semble être à la source de tous ses malheurs.







Second fils de l'archiduc de Rosalia et Émissaire de Phénix, Joshua a cinq ans de moins que Clive. Il ne fait pas grand cas de sa noblesse et traite tous les sujets de l'archiduché avec respect et bienveillance. Timide et studieux, c'est un gentil petit garçon qui aime les livres autant qu'il déteste les carottes. Il admire Clive et trouve que son grand frère, bien plus intrépide, aurait fait un meilleur Émissaire de Phénix. Mais à seulement dix ans, Joshua sera lui aussi victime d'un destin tragique.







Une jeune fille originaire des Territoires du Nord confiée à la cour de Rosalia en gage de paix entre les deux pays. L'archiduc l'a toujours traitée comme sa propre fille, aussi a-t-elle grandi aux côtés de Clive et Joshua. Âgée de douze ans au début de l'histoire, elle est l'amie et la confidente des deux frères, qui apprécient sa bonté et son affabilité.









Messages de la team FFXVI:



Ici Naoki Yoshida, le producteur de FINAL FANTASY XVI (vous avez bien lu, j'en suis uniquement le producteur). La bande-annonce vous a plu ? Ces images exclusives montrent à la fois des combats et des cinématiques en temps réel. Elles ne représentent qu'une infime partie du travail réalisé par notre équipe depuis le début du développement de ce nouveau FINAL FANTASY. Depuis le début du projet, l'équipe s'est agrandie et la poignée de membres initiaux est devenue une équipe complète et unie avec pour but de proposer aux joueurs une expérience de jeu inégalée aussi bien en terme de scénario qu'en terme de gameplay, tout en continuant d'affiner et d'améliorer ce que nous avions déjà créé.



Nous prévoyons de dévoiler de nouvelles informations en 2021. En attendant, je vous invite à faire travailler votre imagination, car nous vous réservons de belles surprises, pas uniquement pour FINAL FANTASY XVI, mais également pour FINAL FANTASY XIV. Cela va sans dire, mais je vais continuer à travailler d'arrache-pied sur l'un comme sur l'autre !



Naoki Yoshida,

producteur



À l'époque de la sortie de FINAL FANTASY I, j'étais un joueur parmi tant d'autres, un jeune étudiant avec des rêves plein la tête. C'est lors du développement de FINAL FANTASY V que j'ai enfin pu intégrer l'équipe, même si j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Plus tard, je me suis dirigé vers le jeu en ligne, ayant contribué à FINAL FANTASY XI et XIV.



Et aujourd'hui... FINAL FANTASY XVI.



L'équipe et moi avons déjà relevé d'innombrables défis au cours de la grande aventure du seizième chapitre de la franchise FINAL FANTASY, de la création d'un environnement de développement inédit à l'apprentissage des spécificités de la PS5. Même si nous nous donnons corps et âme chaque jour pour ce projet, il vous faudra encore faire preuve de patience avant de l'avoir entre vos mains. Cependant, je vous promets que votre patience sera récompensée !



Hiroshi Takai,

directeur