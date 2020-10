Ah la Fnac et ses cheques cadeaux, ça m'a tellement permis économiser en etant abonné Fnac (10 euros pour 3 ans truc du genre) et en achetant tout mes jeux la-bas car a chaque jeux acheté on gagne entre 10 et 20 euros sur son compte fidélité.Et voila on les attendait enfin, les cheques cadeaux arrivent enfin sur les jeux PS5, cheque cadeaux de 5 euros.... A vous les Demon's Souls a 74,99 euros, les Miles Morales a 54,99 euros.... nan serieux bandes de pinces, vous lachez parfois des 20 boules sur des jeux a 60 et là pour des jeux a 80 c'est 5 eurosEst-ce qu'on va vraiment avoir des baisses avant la sortie ?