PlayStation

Et on commence par Sony. On le sait, pour le constructeur japonais, les exclusivités sont le nerf de la guerre. C'est grâce à des titres comme le nouveau God of War ou The Last of Us Part II que la PS4 est parvenue aux sommets de cette génération de consoles, avec plus de 110 millions de machines vendues. Cette réussite, le camp PlayStation la doit évidemment à ses studios propriétaires.

Sony : 14 studios first-party dont 6 capables de produire des "gros jeux grand public"

Xbox

On s'attaque maintenant à Xbox. Alors qu'on l'estimait à la traîne sur le début / milieu de cette génération de consoles, l'adversaire de Sony a formidablement bien remonté la pente avec une stratégie agressive centrée sur les services et un portefeuille de studios propriétaires de plus en plus large et prestigieux. Aujourd'hui, Microsoft bénéficie de 22 entités capables de créer des exclusivités.

Xbox : 23 studios first-party dont 12 capables de produire des "gros jeux grand public"

Projet en cours : un "jeu solo" basé sur la "prochaine génération de graphismes".Projet en cours : God of War Ragnarok, prévu pour 2021 (on ne sait pas encore si ce sera en exclusivité sur PS5).Projet en cours : Horizon II Forbidden West, prévu pour 2021 sur PS4 et PS5.Projets en cours : Ratchet & Clank : Rift Apart (2021 sur PS5) / Spider-Man Miles Morales (19 novembre 2020 sur PS4 et PS5).Aucune information sur un nouveau projet en cours.Aucune information sur un nouveau projet en cours.Projet en cours : Gran Turismo 7, prévu sur PS5 à une date encore inconnue.Projet en cours : Nouveaux contenus sur Dreams.Aucune information sur un nouveau projet en cours.Projets en cours : Demon's Souls Remake (en lien avec Bluepoint), prévu le 19 novembre 2020 sur PS5.Aucune information sur un nouveau projet en cours.Et d'autres studios / divisions internes très peu connus...San Mateo Studio : Aide principalement à la création des jeux first-party pour la PlayStation.XDev Europe : Apporte aussi son aide à des développeurs indépendants pour des jeux first-party.San Diego Studio : Principalement des jeux de baseball pensés pour le marché américain.Bethesda Game Studios : Nouveaux contenus sur Fallout 76 / The Elder Scrolls VI, date de sortie encore inconnue / Starfield, date de sortie encore inconnue.ZeniMax Online Studios : Nouveaux contenus sur The Elder Scrolls Online.id Software : Nouveaux contenus sur Doom Eternal.Arkane : Deathloop, prévu sur PS5 et PC au deuxième trimestre 2021.Tango Gameworks : Ghostwire Tokyo, prévu sur PS5 et PC en 2021.MachineGames : Aucune information sur un projet en cours.Alpha Dog : Aucune information sur un projet en cours.Roundhouse Studios : Aucune information sur un projet en cours.Projet en cours : Halo Infinite, prévu pour 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series.Projet en cours : Nouveaux contenus sur Gears 5.Projets en cours : Nouveaux contenus sur Sea of Thieves / Everwild, prévu sur PC et Xbox Series à une date encore inconnue.Projets en cours : Nouveaux contenus sur Minecraft et sur Minecraft Dungeons.Projet en cours : Fable, prévu sur PC et Xbox Series à une date encore inconnue.Projet en cours : Forza Motorsport, prévu sur PC et Xbox Series à une date encore inconnue.Projets en cours : Senua's Saga Hellblade II, prévu pour Xbox Series et PC à une date encore inconnue / Project Mara, prévu sur Xbox Series sur PC à une date encore inconnue.Projets en cours : Avowed, prévu sur PC et Xbox Series à une date encore inconnue / Nouveaux contenus sur Grounded.Projet en cours : Nouveaux contenus sur Wasteland 3.Projet en cours : Age of Empires III Definitive Edition, prévu le 15 octobre 2020 sur PC.Projet en cours : Psychonauts 2, prévu sur PC et Xbox One et Xbox Series pour 2021.Aucune information sur un nouveau projet en cours.Projet en cours : State of Decay 3, prévu sur PC et Xbox Series à une date encore inconnue.Aucune information sur un nouveau projet en cours.Et si vous vous demandez quel est le 23ème "studio" de Microsoft...Il apparaît sur les organigrammes de Microsoft mais ce n'est pas un studio à part entière, en tout cas pas comme on l'entend pour les entités citées plus haut. Il s'agit de Xbox Game Studios Publishing, une équipe qui travaille avec les tiers pour les aider à développer et apporter leurs titres sous le label Xbox. Cette équipe ne crée pas de jeu dans son coin. Mais au moins maintenant, vous êtes au courant.