"Cette génération correspond en fait à de petits supercalculateurs. Bien que le processeur 7nm offre d'incroyables performances en termes rapport chaleur-puissance, cette puissance est vraiment extrême. Cette technologie est tellement récente qu'elle dégage encore beaucoup de chaleur et nous avons besoin d'espace pour dissiper cette chaleur."

posted the 06/15/2020 at 05:14 PM by marcus62