Amazon a listé plusieurs jeux Nintendo Switch provenant de chez Square Enix, Capcom, Bethesda, Take 2, Ubisoft, Warner, sans qu'on sache encore de quoi il s'agit (des annonces qui auraient dû être faites pendant l'E3 ?)

Alors à vos pronostics ?

- 3 jeux Bethesda (1 Switch, 2 multi (One/PS4/NSW) et un autre (NSW/PS4/XB1)- 2 jeux Square-Enix (Switch)- 2 jeux Warner (1 Switch, 1 multi)- 2 jeux Ubisoft (Multi)- 1 jeu Take Two (Multi)- 1 jeu Capcom (Switch)